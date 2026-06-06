Mehmet Sevigen’den Bomba Özgür Özel İtirafı! 'FETÖ İle İlgili İlişkileri Var Manisa'da'

Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Türker Akıncı'nın sunduğu 'Daha Neler' programında gündemi sarsacak tarihi açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in 2010 yılındaki Manisa Belediye Başkanlığı adaylık sürecine ilişkin perde arkasını anlattı.2010 yılında Manisa'da yaşanan aday arayışı sürecini anlatan Sevigen, Özgür Özel'in isminin masaya geldiği anı şu sözlerle aktardı:'Manisa'dan yine belediye başkanımız kalp krizi geçirmişti 2010'da… Bir aday lazım dediler; yani kısa süremiz vardı. Yaklaşık 1 ay-25 gün filan vardı. Aday göstermek zorundaydık. Yoksa seçime giremiyorduk. İşte bir eczacı var, dediler. İşte Eczacılar Yönetim Kurulu üyesi filan. Bir soruşturma geldi, dediler ki; ya bu işte FETÖ ile ilgili ilişkileri var Manisa'da. Öyle diye böyle çekimser kalmıştık biz o zaman.'Gelen ciddi uyarılar üzerine parti yönetiminin Özgür Özel ismine ilk başta mesafeli yaklaştığını ve çekimser kaldığını belirten Sevigen, adaylığın dayatılmasında eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün rol oynadığını itiraf etti:'Sonra bizde Şahin Mengü vardı. Allah rahmet eylesin. Nevşin'in babası. Baskı yaptı: Manisa milletvekili, bunu koyalım filan dedi. Getirdik koyduk. Yüzde 5,5-6 oy almıştı.'