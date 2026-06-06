Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan İş Dünyasına Mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, '2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Ticaret diplomasimizin kamu tarafını Ticaret Bakanlığımız yürütürken, özel sektör tarafını DEİK üstleniyor. DEİK, ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. DEİK'in küresel ölçekteki başarılarıyla daima kıvanç duyduk.Tüm ülkelerle işbirliğimizi kazan kazan temelinde geliştirmenin çabasında olduk. 2025'te 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımına tanık oldum.2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi.2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.Türkiye terör, vesayet gibi sorunlarını çözdükçe küresel arenada marka değerini de artırmaktadır.Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz.Finansmana erişim ne kadar önemliyse doğru biçimde kullanılması da o biçimde önemlidir. Ticaret hayatının birincil kuralı ürünü satacak pazar bulmaktır. DEİK başta olmak üzere iş dünyamızın yeni pazarlara açılmasına büyük önem veriyoruz. Kıymetli dostlar şunu bir daha herkesin bilmesini isterim, gerek ekonomi, gerek ticari, gerek diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin sizler de güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun.