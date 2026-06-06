İzmir'de Skandal Sözlere Soruşturma! Bakan Gürlek'ten Sert Tepki

İzmir'de bir iş insanının açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kökene sahip vatandaşları hedef alan skandal ifadelerine yargıdan cevap geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlatırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla net mesaj verdi. Bakan Gürlek, 'Kadınların onurunu zedeleyen ifadeler kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez' dedi.Sosyal medya platformlarında infial yaratan skandal ifadelerin ardından yargı jet hızıyla harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın hukuk çerçevesinde hesabının sorulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:'Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.'