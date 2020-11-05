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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti - BAKÜ

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti - BAKÜ

- Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etmesinden görüntülerAzerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti - Kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntüleri paylaşıldıBAKÜ (AA) - Topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon yürüten Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı imha ettiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Terter istikametinde Tonaşen köyünde konuşlu bir kışlanın Azerbaycan ordusunca top atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.Tonaşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısının imha edildiği belirtildi.Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Cephane Bild Kışla 

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