192 Milyarlık Bahis Vurgunu! 24 İlde Dev Operasyon

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği belirlenen suç örgütünün, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ve yasal-yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği tespit edildi. Elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları üzerinden transfer edilerek kullanıcıları belirlenemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz büroları ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin de yer aldığı belirlendi. Yetkililer, örgüt tarafından gerçekleştirilen finansal işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 192 milyar liraya ulaştığını açıkladı.Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli 24 ilde 5 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 tarla ile arsanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.Yetkililer, operasyon kapsamında başlatılan adli ve mali incelemelerin sürdüğünü bildirdi.