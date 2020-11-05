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Ankara'da otobüsler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da kırmızı ışıkta geçen otobüs, bir diğer toplu taşıma aracına çarptı. Feci kazada 17 kişi yaralandı.

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 09:40
Ankara'da otobüsler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi, Kızılay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail C. kontrolündeki 06 FM 3681 plakalı halk otobüsü, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçerek Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametinde seyir halinde olan Hüseyin T. idaresindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
 
Kazanın şiddetiyle refüje çıkan belediye otobüsü ile halk otobüsü ağır hasar alırken, kazada toplam 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kameralardan halk otobüsü şoförü İsmail C.'nin kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.
 
Kaza sırasında belediye otobüsünde olan vatandaşlar ve görgü tanıkları, halk otobüsünün çok hızlı geldiği için duramayarak belediye otobüsüne çarptığını ifade etti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ziya Gökalp

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