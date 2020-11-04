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CHP'nin kanalında beyin yakan sözler! Özlem Gürses'in sözlerine İsmail Saymaz bile inanmadı...

CHP'nin kanalı Halk TV'de yayınlanan 'şimdiki Zaman Siyaset' isimli programda konuşan Gazeteci Özlem Gürses, AK Parti'nin Biden'ın seçim kampanyasına bağış yaptığını söyledi. Akla ziyan açıklamaya CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz bile şaşırdı.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 13:51
CHP'nin kanalında beyin yakan sözler! Özlem Gürses'in sözlerine İsmail Saymaz bile inanmadı...
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Saymaz, "Biden'ın kampanyasına AK Parti bağış mı yaptı?' sözleri ile şaşkınlığını gizleyemezken, Gürses, ısrarla iddiasını sürdürdü. Saymaz'ı bile ikna edemeyen Gürses sosyal medyanın da diline düştü. İşte Özlem Gürses'in tiye alınan o açıklamaları...

CHP'nin kanalı Halk TV'de yine akıl yakan diyaloglar yaşandı. Gazeteci Özlem Gürses, AK Parti'nin Demokratların adayı Joe Biden'ın seçim kampanyasına kurumsal olarak destekte bulunduğunu, arka kapı faaliyetleri yürüttüğünü iddia etti. Özlem Gürses'in açıklamaları stüdyodaki İsmail Saymaz'ı bile şoka soktu. Saymaz, şaşkınlığını, "Biden'ın kampanyasına AK Parti bağış mı yaptı?" sözleri ile dışa vururken, Özlem Gürses iddiasını sürdürdü. Saymaz ikna olmazken, Gürses sosyal medyada da tiye alındı.

"AK PARTİ BİDEN'IN KAMPANYASINA BAĞIŞ YAPTI"

Özlem Gürses, "Biden'ın kampanyasına AK Parti bağış yaptı. Biden ile ciddi bir şekilde arka kapı ilişkileri var." diyerek akla ziyan bir iddiayı ortaya attı.

İSMAİL SAYMAZ BİLE ŞAŞTI KALDI

CHP'ye yakınlığı ile bilinen İsmail Saymaz Özlem Gürses'in iddiası karşısında şoka girdi, "Biden'ın kampanyasına AK Parti bağış mı yaptı?" diyerek şaşkınlığını gözler önüne serdi.

Gürses, "Evet evet, yapabiliyorsun bu açık bir şey. Yazıldı bu." diyerek iddiasını sürdürürken, Saymaz ikna olmayarak, "İyi de arkadaşlar ben bilmiyor olabilirim, cahilliğime verin de, Biden'ı daha düne kadar muhalefeti örgütlemek ile suçlamıyor muydu AK Parti?" dedi.

Gürses ise, "Aynı tarihlerde çıktı bu haber..." diyerek yanıt verdi.

Saymaz, AK Parti'nin yardımı ile ilgili iddiaya herkes gibi inanmakta güçlük çekerken, 'Kurumsal olarak mı yardım yapmış AK Parti?' diyerek Gürses'e bir kez daja sordu.

Gürses ise, "AK Parti'nin oradaki stratejistleri yaptı. ABD'de bir siyasi partiye bağış yapmak yasal bir şey." sözleri ile ısrarını sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Özlem Gürses'in Biden iddiaları ile ilgili video sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşlar Özlem Gürses'in söylemlerini tiye aldı. Özlem Gürses'i tiye alanlar arasında Sabah Yazarı Hilal Kaplan da yer aldı. Kaplan, "Herhangi bir yorum yapmaya değmez, sadece gülün geçin" ifadelerini paylaştı.

Ak PartiHilal Kaplan

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