CHP'nin kanalında beyin yakan sözler! Özlem Gürses'in sözlerine İsmail Saymaz bile inanmadı...
CHP'nin kanalı Halk TV'de yayınlanan 'şimdiki Zaman Siyaset' isimli programda konuşan Gazeteci Özlem Gürses, AK Parti'nin Biden'ın seçim kampanyasına bağış yaptığını söyledi. Akla ziyan açıklamaya CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz bile şaşırdı. Saymaz, ' Biden'ın kampanyasına AK Parti bağış mı yaptı?' sözleri ile şaşkınlığını gizleyemezken, Gürses, ısrarla iddiasını sürdürdü. Saymaz'ı bile ikna edemeyen Gürses sosyal medyanın da diline düştü. İşte Özlem Gürses'in tiye alınan o açıklamaları...
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