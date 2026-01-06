Kuralar sonrası düğmeye basılıyor! 'İnşa sürecine başlayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekim sürecine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, projeye 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurduğunu hatırlatarak, 'Projemize en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız ile İstanbul'dan oldu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı' diye konuştu.Başvuru süreci biter bitmez kura çekimlerinin başladığını vurgulayan Bakan Kurum, kura çekimlerinin hemen ardından da inşa sürecinin başlayacağını açıkladı. Bakan Kurum, 'Sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman'da kuraları çektik. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız' dedi.