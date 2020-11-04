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CHP'de kanıtın varsa çıkar göster kavgası bitmiyor!

CHP’ye operasyon yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” diyerek Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’e göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu’nun sözlerine İnce’den yanıt gecikmedi.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:46
CHP'de kanıtın varsa çıkar göster kavgası bitmiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar TV'de konuştu.

SARIGÜL VE İNCE'Yİ HEDEF ALDI

"İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bir süre önce Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan CHP'nin eski İstanbul adayı Musfata Sarıgül ile 'Memleket Hareketi' programını başlatan ve yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'ye göndermede bulundu.

"SADECE İNCE DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "İnce'den mi bahsediyorsunuz" sözlerine de "Sadece o değil" cevabını verdi.

İNCE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Muharrem İnce'den yanıt gecikmedi. İnce Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi "Sadece O değil" diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum.

"HANGİ KANITINIZ VARSA ORTAYA KOYUN"

Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun.

Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnce

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