Türk ordusu hakkında küstah açıklamalarda bulunan CHP'li Ali Mahir Başarır sözlerini inkar etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, bir televizyon programında söylediği 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri büyük tepki topladı.



Türk ordusuna yönelik sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, açıklamada bulundu.



Savcının söylemediği bir cümleyi kullanarak hakkında soruşturma başlattığını öne süren Başarır, 'Benim ağzımdan 'Türk Ordusu satılmış' cümlesi çıkmış mı? 'Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan bir fabrikayı, orduya bağlı bir fabrikayı Katar'a sattınız' dedim. Bunun Tank Palet Fabrikası olduğunu söyledim' dedi.



Açıklamasının devamında Mehmetçiği ve askeri kast etmediğini tekrarladığını belirten CHP'li vekil, 'Savcı ve MSB soruşturma açtı. Benim alnım açık, elinden geleni ardına koymasın' ifadelerini kullandı.



ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

Özel bir televizyon programında skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarfetti. Başarır ,''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' dedi. Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, 'Türk ordusuna satılmış diyemezsin..Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin...Aslanlar gibi Türk ordusu… ''sözleriyle tepki gösterdiler.



İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engelledi.