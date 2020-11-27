USD (Alış - Satış) : 7,80 - 7,81 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

CHP şimdi de kafayı kumara taktı!

Türkiye'de her gereksiz konusu siyasete bağlayarak hükümete saldırmayı adet edinen CHP bu kez kafayı kumara taktı. Sayısal lotoda iki hafta üst üste 4 rakamın aynı gelmesini diline dolayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Milli Piyango talih kuşunun tüylerini yoluyordu. Özelleşince talih kuşu rahmetli oldu" dedi.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 16:06
CHP şimdi de kafayı kumara taktı!

'Milli' Piyango İdaresi'nin Çılgın Sayısal Loto oyununda zor bir olasılık gerçekleşti. 90 sayıdan oluşan lotonun 18 ve 23 Kasım tarihli çekilişlerde 6 sayıdan 4'ü aynı geldi. 8-22-55 ve 71 sayıları iki çekilişte de çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, gerçekleşen olasılıkla ilgili, “Bu durum 5 trilyon 437 milyar 710 milyonda bir ihtimal. Bu rakamların denk gelme ihtimali neredeyse imkansız. Milli Piyango talih kuşunun tüylerini yoluyordu. Özelleşince talih kuşu rahmetli oldu” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

- 'Milli Piyango şans oyunu çekilişlerini Sisal Şans'a 1 Ağustos 2020'de devretti.'

- 'Eskiden 1-49 sayılarından 6'sını bilen büyük ikramiye kazanıyordu. Şimdi 1-90'dan 6'sını bilen kazanabiliyor.'

- 'Ancak 50 çekilişin hiçbirinde kazanan olmadı. Çünkü bu 622 milyonda bir ihtimal. Yeni sistem kimse kazanamasın diye kurgulanmış.'

Sayısal Loto geçen haziran ayında da benzer bir şaibe iddiasıyla gündeme gelmişti.

6 Haziran ve 27 Haziran'da yapılan çekilişlerde kazanan 5 numara da aynı olmuştu. Haziranda da 49 sayıdan 6 top çekiliyordu ve 21 gün arayla yapılan iki çekilişte 5 sayının aynı olmasının 3.5 trilyonda bir ihtimal olduğu hesaplanmıştı.

Milletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement