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Türk İHA'larına büyük övgü!

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna’nın Türkiye’den 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın almaya hazırlandığını açıkladı.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 21:53
Türk İHA'larına büyük övgü!

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için önümüzdeki sene 5 adet Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Homçak, Türk SİHA'larının farklı taktik ve teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti. Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

KAZAKİSTAN'DAN KRİTİK ZİYARET! İHA/SİHA İÇİN GELDİLER

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ sahasında tarihi başarılara imza atan Türk SİHA'larına birçok ülke ilgi gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı. Dağlık Karabağ'da savaşın dengesini değiştiren Türk SİHA'ları birçok ülke satın almak istiyor.

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