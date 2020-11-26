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Dünyada vaka sayısı 61 milyonu geçti!

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 61 milyonu geçti.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 21:04
Dünyada vaka sayısı 61 milyonu geçti!

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 61 milyon 13 bin 957 oldu.

ABD 13 milyon 158 bin 303 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke iken onu 9 milyon 291 bin 68 ile Hindistan, 6 milyon 170 bin 827 ile Brezilya, 2 milyon 187 bin 990 ile Rusya, 2 milyon 170 bin 97 ile Fransa, 1 milyon 622 bin 632 ile İspanya, 1 milyon 574 bin 562 ile İngiltere, 1 milyon 509 875 ile İtalya, 1 milyon 390 bin 388 ile Arjantin, 1 milyon 270 bin 991 ile Kolombiya ve 1 milyon 70 bin 487 vaka ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 432 bin 629 kişi yaşamını yitirdi, 42 milyon 260 bin 898 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

HindistanKolombiyaBrezilyaİngiltereArjantin

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