Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 25 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 25 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...



25 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 164.547

HASTA SAYISI: 6.814

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI:3.911