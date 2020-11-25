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O görüntüler tepki çekmişti! İBB yönetimine sert tepki!

İBB’nin Kovid-19 salgınına karşı açıkladığı tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sefer sayılarını artırmaması otobüs, metrobüs ve metroda yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Ortaya çıkan görüntülerde sosyal mesafenin uygulanamaması sonrası Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetimine sert tepki gösterdi.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:20
O görüntüler tepki çekmişti! İBB yönetimine sert tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kovid-19 salgınına karşı bir dizi önlemler aldığını duyurdu. Ancak toplu taşımada vadettiği sefer arıtımına gitmedi. Hatların saatlerinde değişiklik yaparak sefer sayılarını azalttı. Bu durum İstanbul'da toplu taşımada yığılmaların olmasına neden oldu.

TOPLU TAŞIMADA REZALET!

Vatandaşın en çok şikayetçi olduğu konu olan toplu taşımada seferlerin artırılması taleplerine yanıt bulamazken toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk nedeniyle eleştiriler artarak devam etti. İstanbullular, toplu taşıma araçlarında sefer sayılarını artırmayan İBB yönetimini, sosyal mesafenin olmadığından ve Kovid-19'un yayılmasına neden oldukları yönünde eleştiri yağmuruna tuttu.



İBB MECLİSİ AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ PAYLAŞTI

Vatandaşların eleştirilerine rağmen seferleri eksilten ve bu nedenle toplu taşıma araçları metro, metrobüs ve otobüslerde yoğunluğun oluşmasına aldırış etmeyen İBB yönetimine bir tepki de Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu, İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu gösteren görselleri paylaştığı tepkisinde, "İBB Başkanı, İstanbulluların bu halini göstermemek için her gün görevi olmayan konularda polemik oluşturmaya çalışıyor. Halbuki kendisi bu pandemide polemikler yerine İstanbul'un toplu ulaşımıyla ilgilenseydi, bugün şu görüntüler oluşmazdı. Vakit laf değil, iş yapma vakti iş..." dedi.

SOSYAL MESAFE YOK

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınırken, sabah gün ağarmadan yola çıkan vatandaşların kullandığı araçlarda boş yer olmuyor. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ulaşım araçlarında tartışmalar da yaşanıyor.

Önceki gün sabah saatlerinde 79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy otobüsüne binen bir kişi, vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıklarını görüntülemek istedi. Yetkililere şikayet etmek için görüntü çeken kişiye otobüsteki diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi. Gelen tepkiler üzerine vatandaş otobüsten indi. Kirazlı-Yenikapı arasındaki metro hattında sabah saatlerinde görülen yoğunluğun önüne geçilemeyince, 'Sosyal mesafe' kuralı da yine uygulanamadı.

Ak Parti

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