Muhsin Yazıcıoğlu suikastında varan 3: Adil Öksüz devreye girdi!

FETÖ soruşturması yapılan Muhsin Yazıcıoğlu cinayetine ilişkin dosyadan iz sürmeye devam ediyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in operasyonu yönetmesi, FETÖ imamlarının 'Tere yağından kıl çektik' benzetmesi ve F-4'lerin 75 saniyede bölgede olma imkanına karşılık bunun yapılmadığına ilişkin ayrıntıların ardından ortaya çıkan son dakika detayında FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün izine de ulaşıldı. Soruşturma dosyasına 20 sayfalık itirafları giren örgütün avukatlar imamı, şok bir iddiayı gündeme getirdi. İtirafçı son dakika ifadesinde elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Kolejindeki odasındaki F-16 maketinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden uçan ve onun düşmesine neden olan uçağı simgelediğini anlattı.



YAZICIOĞLU DAVASINDA ADİL ÖKSÜZ İZİ



MİT'in elde ettiği ByLock konuşmaları sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun Muhsin Yazıcıoğlu ölümüyle ilgili başlayan FETÖ soruşturmasında 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden o dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olan Adil Öksüz'ün ismi de çıktı.



HAVADAKİ F-4 PİLOTUNUN ADİL ÖKSÜZ İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ



Son dakika iddiasına göre, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü an havada bulunan iki F-4 uçağındaki 4 pilottan silah sistemlerini kullanan bir subayın Adil Öksüz ile o dönem telefon irtibatları tespit edildi. Subay ile Adil Öksüz arasında bağlantıların araştırıldığı soruşturmaya, daha önce Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili ifade veren FETÖ'nün sözde Elazığ Avukatları imamının anlatımları bomba gibi düştü.

Mart ayında KOM Daire Başkanlığı'nda yeniden ifadesi alınan Kağan kod adlı itirafçının Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği 20 sayfalık ifadeye SABAH ulaştı.



ELEBAŞI GÜLEN'İN ODASINDAKİ MAKETİN SIRRI



MİT'in tespit ettiği ByLock verileri ortaya çıkan Elazığ İl İmamı Mehmet D., tarafından 2013 yılında Elazığ Avukatlar imamı olarak atanan Kağan kod adlı itirafçı, 2014 yılında örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in İzmir Yamanlar Kolejindeki özel odasına düzenlenen geziye katıldığı, bu gezide elebaşının odasındaki F-16 maketinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesinde kullanılan savaş uçağını simgelediğini anlattı.