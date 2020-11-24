Sözcü ile bile ters düştüler! Kemalist Cumhuriyet’ten ihanet dolu manşet

Dün Alman askerleri, Libya'ya gıda malzemesi götüren Türk yük gemisini bastı. Skandalın ardından tüm Türkiye tek ses oldu. Ankara duruma sert tepki göstererek Almanya'nın geri adım atmasını sağladı.



Tüm Türkiye bu baskına karşı bir olurken, Cumhuriyet gazetesi yine ülkesinden yana bir tavır sergileyemedi. Türkiye'nin S-400 alması sonrası ABD'nin eşkıyalık yapıp Ankara'ya yaptırım kararı almasında bile adeta Washington'un sözcüsü gibi hareket eden Cumhuriyet, Libya'ya insani yardım malzemesi götüren geminin aranması skandalına sesini çıkarmadı. Cumhuriyet, 'Akdeniz'de Irini gerilimi' manşeti atarak, hiçbir yorum vermeden haberi aktardı.







Sözcü gazetesi bile bugün Ankara'ya yönelik saldırılarını bir kenara bırakarak, 'Alman korsanlığı' manşetiyle çıkarken, Cumhuriyet'in tavrı büyük tepki çekti.





