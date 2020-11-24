Osman Kavala'dan PKK'ya methiyeler!

Gezi kalkışmasında yargılanan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; terör örgütü PKK'nın rasyonel siyaset yapma kapasitesine sahip bir örgüt olarak tanımladığı öğrenildi.



KAVALA: "PKK RASYONEL SİYASET YAPMA KAPASİTESİNE SAHİP BİR ÖRGÜT"



Osman Kavala; 7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerinin ardından terör örgütü PKK'ya yakın olduğu ifade edilen İMC Televizyonu'na katıldı. Osman Kavala, 4 Ağustos 2015 tarihinde İMC Televizyonu'nda yaptığı açıklamada; "Her ne kadar bazıları PKK'yı İŞİD'le veya buna benzeyen örgütlerle mukayese etseler de, şu anda PKK rasyonel siyaset yapma kapasitesine sahip bir örgüt. Bunu da sözcüleri konuşmalarında ifade ediyorlar.." dedi.



"SİLAHLI MUHALEFET HAREKETİNİN DE SİYASETİ BELİRLEMEDE ÖNEMLİ ROLÜ OLUYOR"



Osman Kavala; "Hükümetin büyük sorumluğu var ama bazı durumlarda bir muhalefet hareketinin de, silahlı muhalefet hareketinin de siyaseti belirlemede önemli rolü oluyor" iddiasında bulundu.



KAVALA: "(PKK) MİLİTANLARIN SİLAHLARINI BIRAKMAK İÇİN TÜRKİYE'DEN AYRILMALARINA İHTİYAÇ VAR MI?"



Osman Kavala, 2 Nisan 2013 tarihinde İMC Televizyonu'nda yaptığı açıklamada; "Bundan sonra acaba (PKK) militanların silahlarını bırakmak için Türkiye'den ayrılmalarına ihtiyaç var mı?" ifadelerini kullandı.



OSMAN KAVALA'NIN SAHİBİ OLDUĞU ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ŞAİBELİ PARA TRANSFERLERİ



Osman Kavala'nın; sahibi olduğu şirketler üzerinden şaibeli para transferlerinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine müfettişler; Osman Kavala ve şirketlerindeki para hareketlerini inceledi. Müfettişlerin hazırladığı raporda, Kavala'nın şirketlerine katılımı ve para transferleri şaibeli bulundu.



Raporda; Kavala'nın PKK terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle kapatılan ve FETÖ'yle bağlantılı dernek ve internet sitesine yardımda bulunduğuna da dikkat çekildi.



George Soros'un yönetici olduğu "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluş ile yurt dışı kurum ve kuruluşlardan Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'na para transferi gerçekleştiği, Açık Toplum Vakfı'nın da söz konusu paraların önemli bir kısmını Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu sivil toplumlara aktardığı tespit edildi.



Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın; 677 sayılı KHK çerçevesinde terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen dernek ve vakıflara 62 bin 311 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi.



Vakfın; PKK terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle kapatılan Gündem Çocuk Derneği'ne 15 bin 411 TL, PKK/KCK iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Muş Kadın Çatısı Derneği'ne 19 bin 400 TL para yardımda bulunduğu tespit edildi.



Vakfın; terörist başı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu ve KHK tarafından kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na 27 bin 500 TL para yardımında bulunduğu bildirildi.



Vakfın; ''PKK terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci yazar Hasan Cemal'in kurucu başkanı olduğu Punto 24- Bağımsız Gazeteciler Derneği'ne 81 bin 511 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi.