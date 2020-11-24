USD (Alış - Satış) : 7,92 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,40 - 9,41

Koronavirüse karşı yeni önlem paketi Meclis'te!

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Covid-19 salgını ile ilgili mücadele kapsamında Meclis'te uygulanması amacıyla önlem paketi hazırladı.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 19:36
Koronavirüse karşı yeni önlem paketi Meclis'te!

TBMM'de son dönemde Covid-19 vakalarının artması üzerine TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, harekete geçti. Komisyon, koronavirüsle ilgili mücadele kapsamında Meclis’te uygulanması amacıyla bir dizi önlem paketi hazırladı. Komisyon, TBMM'nin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesinden, çay ocaklarının kapatılması, komisyon ve genel kurulda konuşma sürelerinin kısaltılmasına kadar tedbirlerin yer aldığı önlem paketi metnini TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti gruplarına iletecek.

Hazırlanan metinde, komisyon toplantıları başta olmak üzere, toplantılarda milletvekillerinin konuşmalarına süre sınırı getirilmesi, TBMM’nin çalışma saatlerinin öne çekilmesi, Genel Kurul ve komisyonlarda gece çalışması yapılmaması, kulisler dahil, yerleşke içindeki tüm çay ocaklarının kapatılması, sadece kapalı su ikramı ile yetinilmesi, komisyon toplantılarına uzaktan katılımı sağlayacak teknolojik alt yapı önlemlerinin geliştirilmesi, ziyaretçi yasağı uygulamasının gevşetilmeden devam ettirilmesi, milletvekillerinin kendi araçlarında Meclis’e ziyaretçi sokmalarının önüne geçilmesi, milletvekili ve personel lokantalarına sınırlama getirilmesi, gerekirse lokantaların kapatılarak paket yemek uygulamasına geçilmesi, Covid-19 belirtisi gösteren personelin test verdikten sonra çalışmasına izin verilmemesi, bölgesinde çalışma yürüten milletvekillerine TBMM’ye geldiklerinde test yapılması, sonucun negatif çıkması halinde çalışmalara katılmasının sağlanması, çalışanlara her pazartesi test yaptırma zorunluluğu getirilmesi, Meclis’te çalışan personel sayısının azaltılarak servislere az sayıda personelin binmesinin sağlanması, Genel Kurulu’nda ve komisyon toplantılarında konuşmacıların mutlaka maske takması önerilerinin yer aldığı öğrenildi.

MilletvekiliMustafa Şentop

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement