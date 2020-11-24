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HSK Başkanvekili’nden flaş terfi açıklaması!

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yargı camiasının heyecanla beklediği terfi çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 21:31
HSK Başkanvekili’nden flaş terfi açıklaması!

Mehmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, terfi incelemesine tabi tutulan toplam hakim ve savcı sayısı 3 bin 537 olarak belirtildi.

Birinci sınıfa ayrılan toplam hakim ve savcı sayısı ise 237 olarak kaydedildi.

Yılmaz açıklamasında, "HSK 2. Dairesi; 3 bin 537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı Ağustos dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır.104 hakim ve savcımız, birinci sınıfa ayrılmış, 133 kişide birinci sınıf hakim savcı olmuştur.Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar. Başarılarının devamını dilerim" dedi.

Edinilen bilgilere göre terfilere ilişkin rakamlar şöyle:

Terfi İncelemesine Tabi Tutulan Toplam Hâkim ve Savcı Sayısı: 3537
Adli Yargı Hâkim : 2155
Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı : 1098
İdari Yargı Hâkim : 284


Birinci Sınıfa Ayrılan Toplam Hâkim ve Savcı Sayısı : 104
Adli Yargı Hâkim : 68
Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı: 31
İdari Yargı Hâkim : 5

Birinci Sınıf Olan Toplam Hâkim ve Savcı Sayısı: 133
Adli Yargı Hâkim : 77
Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı : 35
İdari Yargı Hâkim : 2

Mehmet Yılmaz

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