HSK Başkanvekili’nden flaş terfi açıklaması!

Mehmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, terfi incelemesine tabi tutulan toplam hakim ve savcı sayısı 3 bin 537 olarak belirtildi.



Birinci sınıfa ayrılan toplam hakim ve savcı sayısı ise 237 olarak kaydedildi.



Yılmaz açıklamasında, "HSK 2. Dairesi; 3 bin 537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı Ağustos dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır.104 hakim ve savcımız, birinci sınıfa ayrılmış, 133 kişide birinci sınıf hakim savcı olmuştur.Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar. Başarılarının devamını dilerim" dedi.



Edinilen bilgilere göre terfilere ilişkin rakamlar şöyle:



Terfi İncelemesine Tabi Tutulan Toplam Hâkim ve Savcı Sayısı: 3537

Adli Yargı Hâkim : 2155

Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı : 1098

İdari Yargı Hâkim : 284





Birinci Sınıfa Ayrılan Toplam Hâkim ve Savcı Sayısı : 104

Adli Yargı Hâkim : 68

Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı: 31

İdari Yargı Hâkim : 5



Birinci Sınıf Olan Toplam Hâkim ve Savcı Sayısı: 133

Adli Yargı Hâkim : 77

Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı : 35

İdari Yargı Hâkim : 2



