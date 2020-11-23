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İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu da isyan etti: Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor

İYİ Parti’de parti içinde yaşanan FETÖ ve HDP krizinin ardından bir isim daha isyan etti. İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, Türk milliyetçiliğinin tasfiye edildiğini söyleyerek CHP ile yapılan ittifakın partiyi bitirdiğini söyledi.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:00
İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu da isyan etti: Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor

İYİ Parti içinde önce 'oy verilmeyecekler' listesi, ardından Ümit Özdağ'ın açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener'in 'Partiye operasyon yapılıyor' sözleriyle başlayan tartışmalar İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla sonuçlanmıştı.

'TÜRK MİLİYETÇİLİĞİ TASFİYE EDİLİYOR'
Yaşananlara ilişkin tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar sürerken İYİ Parti'nin kurucularından olan ve partisinden daha önce istifa eden Yusuf Halaçoğlu sessizliğini bozdu. Habertürk yayınına katılan Halaçoğlu, İYİ Parti içinde yaşananlara ve Meral Akşener'e ilişkin eleştirilerde bulundu.

İstifa sürecine değinen Halaçoğlu, 'Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor. Bunu düşündüğüm için istifa ettim. Benimle beraber Özcan Yeniçeri, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Nevzat Bor da istifa ettiler' dedi.

CHP İLE İTTİFAK YAPARAK PARTİYİ BİTİRİYORSUNUZ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile ittifak yapacaklarını kendisine söylediğinde yaşananlarla ilgili de konuşan Halaçoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Bazı arkadaşlar seçimlerde benim liste başında olmadığım gerekçesiyle istifa ettiğimi söylüyorlar. Bu iddialara açıklık getireyim. Ben Meral Hanım'a gittim, 'Başvurmak istemiyorum' dedim. Meral Hanım bana 'Hoca lütfen başvurur musunuz. Kabul etmezseniz Mustafa Erdem'in durumuna düşerseniz' dedi. 'Siyasetten silinirsiniz' dedi. Kabul etmedim. Bir gün 'CHP ile ittifak kuruyoruz' dedi. Dedim ki 'partiyi bitiriyorsunuz.'

Özcan YeniçeriMeral AkşenerMilletvekiliYusuf HalaçoğluMustafa Erdem

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