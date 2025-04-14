Naci Görür'den Amasya depremi açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.'OLUMSUZLUK YAŞANMADI'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak depremde bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.Depremin çevre illerden de hissedildiğini belirten Yerlikaya, 'Amasya Taşova'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir.An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' dedi.AMASYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMAAmasya Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, '13 Nisan 2025 günü saat 17.43'de merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.'DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLMAYACAKTIR'Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Destek-Tasovasi, Amasya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem KAF'ın ana kolu uzerinde. Endişe edilecek birşey yok.