Yunan medyasında gündem oldu! Türkler o uçakları alırsa...

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alıp almayacağını gündeme taşıdı. Su-35 savaş uçağının F-35'ten pek farkının olmadığını belirten Yunan medyası, 'Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-35'e eşdeğer bir uçak olacak' değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin sahip olduğu S-400'lerin F-35 savaş uçaklarını tespit edebildiğine vurgu yapan Yunan medyası, havada karşılaşmaları durumunda F-35'lerin Su-35 karşısında zayıf kalacağını yazdı.



