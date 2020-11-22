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İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Halkın parasıyla 65 adet akıllı telefon...

Partili partisiz tüm İstanbullu'nun ''Hadi canım bu kadarını da yapmaz'' dedikleri şeyi İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu yaptı ve pandemi sürecinde ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde halkın parasıyla A ekibine 65 adet akıllı cep telefonu aldı. İsrafta sınır tanımayan şatafat ve lüks peşinde koşan İmamoğlu'nun bu hamlesi görgüsüzlük olarak değerlendirildi.

Güncel / 22 Kasım 2020 Pazar 11:56
İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Halkın parasıyla 65 adet akıllı telefon...

14 milyon 629 bin TL.'lik bir ihale içerisine 6'sı binek olmak üzere 7 kiralık araç ve 65 adet akıllı cep telefonu, hafıza kartı, hatta telefon kılıfı da sıkıştıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sadece belediye şirketi İSTTELKOM'un katıldığı o ihalede rekabeti de kulak arkası etti. Bir firmanın katılımıyla gerçekleşen bu ihale nedeniyle rekabet sağlanamayınca İstanbullu'nun parası da havaya gitmiş oldu.

İBB'nin tüm ihalelerinin canlı yayınlanacağı yalanını söyleyen ve ihalelerde ahbap-çavuş ilişkisi yürüten, İstanbullu'nun parasını vebal olacak şekilde hovardaca harcayan CHP'li İmamoğlu, üstdüzey ekibine kıyak üstüne kıyak çekmeye devam ediyor. Kaymak Tabakası'na, masaj hizmetleri, hipnoz, çamur banyosu, kaplıca gibi özel hizmetler sunan ve altlarına çektikleri kiralık arabaların özelliklerine üstü açılır panoramik cam tavan, alttan ısıtmalı koltuk gibi özellikler dahil eden, içkili kokteyller düzenleyen İmamoğlu bu kez de kılıfına varacak kadar hiçbir detayı unutmadı ve 35'i Samsung, 30'u ise çift kameralı Iphone olmak üzere 65 akıllı cep telefonu satın aldı.

İmamoğlu, yaklaşık 500 bin TL'yi bulan akıllı cep telefonu ve aksesuar alımın maliyetini de İstanbullu'nun sırtına yükledi, mesaj olarak da ‘Sen öde, biz kullanalım' mesajını verdi. Görgüsüzlük kokan bu satın alımda İmamoğlu'nun da bu telefonlardan birisini kullanıp kullanmayacağı İBB veya İmamoğlu'nun açıklamasıyla netleşecek..!

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