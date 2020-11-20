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Trump'ın avukatı gündem oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen ve tartışmaları da beraberinde getiren başkanlık seçiminin sonuçları kabul etmeyen Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani gerçekleştirdiği basın toplantısında seçimdeki usulsüzlükleri harita üzerinden göstererek ellerinde seçim sonuçlarını Trump'ın lehine çevirecek kadar çok delil olduğunu öne sürdü. Toplantının sonlarına doğru aşırı sıcaktan saç boyası akan Giuliani zor anlar yaşayarak rezil oldu.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 00:01
Trump'ın avukatı gündem oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen ve tartışmaları da beraberinde getiren başkanlık seçiminin sonuçları kabul etmeyen Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani gerçekleştirdiği basın toplantısında seçimdeki usulsüzlükleri harita üzerinden göstererek ellerinde seçim sonuçlarını Trump'ın lehine çevirecek kadar çok delil olduğunu öne sürdü.

Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının duyurulduğuna işaret eden Giuliani, "Bu bir zafer değil, bu bir hile." yorumunu yaptı. Giuliani, ortada "planlı ve geniş çaplı" bir yolsuzluk olduğunu savunarak, Demokratlar'ın kontrolündeki bazı kentlerdeki yolsuzluklara göz yumulduğunu iddia etti. Trump ekibinin usulsüzlük iddiasıyla açtığı birçok davayı kaybetmesine de tepki gösteren Giuliani, "Demokratlar'ın lehine akla sığmaz kararlar veren bize düşman yargıçlarımız var." ifadesini kullandı.

WISCONSIN VE PENNSYLVANIA'YI KAZANDIKLARINI İDDİA ETTİ

Giuliani, özellikle Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayım merkezlerine alınmadığına işaret ederek, "Tanzanya ve daha aklınıza gelmeyecek birçok yerde bile, seçimlerde gözlemciler için özel kurallar var." dedi. Georgia başta olmak üzere başka kritik eyaletlerde de dava açma hazırlığında olduklarını vurgulayan Giuliani, "Hukuki yollarla kullanılmış oyları sayarsanız, Trump Wisconsin'de Biden'a önemli bir fark atarak seçimleri kazandı. Pennsylvania'yı da 300 bin oyla biz kazandık." iddiasında bulundu.

"VENEZUELA, KÜBA VE ÇİN GİBİ KOMÜNİST ÜLKELERİN SEÇİMLER ÜZERİNDE CİDDİ ETKİSİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Giuliani oy sayım makinalarında da hile olduğunu savunarak, "Venezuela, Küba ve Çin gibi komünist ülkelerin seçimler üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. Venezuela'da üretilmiş oy sayım makinaları kullanıyoruz. Joe Biden şu anda hileli oy pusulaları sayesinde önde." ifadesini kullandı. Basında çıkan haberlerde "Trump'ın yolsuzluğu kanıtlamak için delili yok" haberlerinin de "yalan" olduğunu ileri süren Giuliani, "Ortada bir kanıt olmadığını söyleyerek halkı kandırıyorsunuz. Seçimlerdeki usulsüzlüklere ilişkin elimizde 2020 seçimlerinin sonucunu değiştirecek kadar çok delil var." dedi.



GIULIANI'NİN SAÇ BOYASININ AKMASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan, basın toplantısı esnasında çok terleyen Giuliani'nin saç boyasının yüzüne aktığı anlar kameralara yansıdı. Bu durum sosyal medyada ve Amerikan basınında gündem oldu.

Amerika Birleşik DevletleriKübaVenezuela

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