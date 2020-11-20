Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili açıklamalarına tepki geldi.



Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 4 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve 3 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna Habertürk canlı yayınında 'Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri' diyerek tepki gösterdi.



Melih Gökçek, Arınç'ın açıklamalarına ilişkin yorumda bulundu.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Melih Gökçek'in mesajı şöyle,



'Bülent Arınç'ın bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün arınç teröristlere kol kanat geren, hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş'a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanı'mın, ve ak partimizin fikri bu değil. Sen ne biçim ak partilisin?''





