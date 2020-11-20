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Koronavirüs Fransızların ruh sağlığını bozdu!

Dünyayı esir alan koronavirüs Avrupa'ya kabus gibi çöktü. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağı nedeniyle bulaş oranının düştüğünü, fakat vaka sayısının yüksek olduğunu söyledi. Veran, "Salgın nedeniyle Fransızların ruh sağlığı kötüleşti. Bir takım bıkkınlık, kaygı ve depresyon var" ifadelerini kullandı.

Dünya / 20 Kasım 2020 Cuma 00:03
Koronavirüs Fransızların ruh sağlığını bozdu!

Dünyayı esir alan koronavirüs Avrupa'ya kabus gibi çöktü. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüs nedeniyle ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçları ve toplumun ruh hali hakkında açıklamalarda bulundu.

RUH SAĞLIKLARI BOZULDU

Fransız Bakan Veran, pandemi nedeniyle vatandaşların ruh sağlığının kötüleştiğinin altını çizerek, 'Bir takım bıkkınlık, kaygı ve depresyon var Fransızlarda. Bulaşma korkusu, ölümle doğrudan ilişki kurma, fiziksel mesafe, veya kişinin işini kaybetme korkusu söz konusu' diye konuştu. Salgının başlangıcından bu yana 8 bin kişinin psikolojik yardım hattı tarafından takip edildiğini aktaran Fransız Bakan, 'Hatta günde 20 bin çağrı geliyor. Psikolojik yardım sunan ücretsiz numara, Nisan ayından bu yana 2 milyondan fazla çağrı aldı.' ifadesini kullandı.

Virüsün sokağa çıkma yasağı öncesine göre daha yavaş dolaştığını ancak hastanelerde sağlık yükünün hala yüksek olduğunu belirten Veran, 'Vaka sayısının düşüşünü bu kadar hızlı hayal etmiyorduk, ancak veriler hala yüksek' dedi.

Fransa

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