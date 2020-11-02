Microsoft yöneticisinden alçak 'İzmir depremi' paylaşımı!

Avrupa'daki İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Gelen son dakika haberine göre; Microsoft'ta Fransız yönetici olduğu belirtilen Maxime Rastello İzmir'deki deprem sonrası alçak bir paylaşımda bulundu. Microsoft'un İsviçre ofisinde üst düzey yönetici olarak çalışan Rastello sosyal medya hesabından türkçeye 'Bunu hak ettiniz' şeklinde tercüme edilebilecek bir paylaşım yaptı. Söz konusu skandala sosyal medyadan tepki yağdı.