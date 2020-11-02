Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Pandemi koşullarına rağmen ihracat siparişleri büyümeyi destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:



'YENİ İHRACAT SİPARİŞLERİ BU BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR'



'İSO İmalat PMI Endeksi ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor.'