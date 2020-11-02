Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Pandemi koşullarına rağmen ihracat siparişleri büyümeyi destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
'YENİ İHRACAT SİPARİŞLERİ BU BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR'
'İSO İmalat PMI Endeksi ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor.'