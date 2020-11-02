Bakan Albayrak'tan flaş yerli otomobil açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'yle (PMI) ilgili, "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." ifadesini kullandı.



Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin endeks sonuçlarını değerlendirdi. İSO İmalat PMI endeksinin söz konusu ayda 53,9 olduğunu belirten Albayrak, paylaşımında "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Albayrak Twitter'dan ihracat rakamlarıyla ilgili de "Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz" dedi. Bakan Albayrak ekonomik dönüşüm yolculuğunda yerli araç payındaki öneme de dikkat çekti;



"Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz.



V-tipi toparlanma devam ediyor



İstihdam artıyor



İhracatta büyüme sürüyor



Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı."







