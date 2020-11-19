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Melania Trump Donald Trump'tan boşanacak mı?

ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından herkes gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı konuşuyor. Melania Trump Donald Trump'tan boşanacak mı? Çiftin boşanmak için gün saydığı söylenirken yeni bir açıklama da Melania Trump'ın arkadaşlarından geldi.

Dünya / 19 Kasım 2020 Perşembe 23:52
Melania Trump Donald Trump'tan boşanacak mı?

ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından herkes gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı konuşuyor. Melania Trump Donald Trump'tan boşanacak mı? Çiftin boşanmak için gün saydığı söylenirken yeni bir açıklama da Melania Trump'ın arkadaşlarından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimin ardından Gaziler Günü dolayısıyla Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki anma töreninde görüntülenmişti. Törende Trump'a First Lady Melania da eşlik etmişti.

Fakat Associated Press haber ajansını objektiflerine yansıyan bazı fotoğraflarda, Melania'nın Trump'ın yanında durmadığı, hatta birkaç karede koluna bir askerin girdiği görüldü. İngiliz tabloid basınına yansıyan haberlere göre; Melania'nın topuklu ayakkabılarıyla ıslak zeminde kaymamak için görevli askerden destek aldığını düşünenler de olmuştu.

Melania Trump'ın ayrılmak istediği yolundaki ilk iddia İngiliz Daily Mail gazetesinde yer almıştı. 2017'ye kadar Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görev yapan Omarosa Manigault Newmann, Trump-Melania ilişkisinin bitmek üzere olduğunu ve çiftin yataklarını çoktan ayırdığını öne sürmüştü.

Newmann, Melania'nın Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkması ve boşanma için gün saydığını" iddia etmişti. Son çıkan haberlere göre Melania'nın iki yakın arkadaşı ise böyle bir ayrılık olmayacağını söyledi. Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham da Washington Post'a konuşarak iddiaları reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, seçimler sonrası yenilgiyi kabul etmemiş, herhangi bir kanıt göstermeden sandık başlarında oy çalındığını ve hile yapıldığını iddia etmişti.

Trump seçimin kesin sonuçları için mahkeme kararlarının sonuçlanmasını bekleyeceklerini ifade etmişti.

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