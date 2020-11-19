USD (Alış - Satış) : 7,67 - 7,68 EURO (Alış - Satış) : 9,08 - 9,09

Mckenzie'den Trump eleştirisi!

ABD yönetiminde Irak çatlağı artıyor. "Amerikan-Arap Politika Yapıcıları Konferansında" konuşan CENTCOM Komutanı McKenzie, ABD Başkanı Trump'ı eleştirerek, "Tahran'ın nihai hedefinin ABD’yi Irak’tan çıkarmak" olduğunu ifade etti.

Dünya / 19 Kasım 2020 Perşembe 21:55
Mckenzie'den Trump eleştirisi!

Müesses nizamda kavga büyüyor. Ulusalcılar ile küreselcilerin kavgası Irak özelinde yine vücut buldu. İşte detaylar...

AMERİKAN-ARAP POLİTİKA YAPICILARI KONFERANSI

ABD merkezli Ulusal ABD-Arap İlişkileri Konseyinin bu yıl 29'uncusunu düzenlediği "Amerikan-Arap Politika Yapıcıları Konferansında" konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, bölgede İran ile yaşadıkları gerilimin azalmasının bir yanılgı oluşturmasına rağmen "Tahran'ın nihai hedefinin ABD'yi Irak'tan çıkarmak olduğunu" ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki asker sayısını düşürme kararını üstü kapalı olarak eleştirdi.

ABD'NİN ORTA DOĞU'DA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

ABD'nin Orta Doğu'daki varlığının her bakımdan kritik olduğuna işaret eden McKenzie, bölgedeki deniz yollarının açık olması ve petrol ile ticari faaliyetlerin serbestçe dolaşımının sadece ABD'nin değil dünyanın da menfaatine olduğunu savundu.

İRAN ABD'YE SALDIRIYOR

Uzun bir zamandır İran'ın Orta Doğu'daki istikrara tehdit teşkil ettiğini ve son yıllarda Irak'taki faaliyetlerini artırdığını belirten McKenzie, İran'ın ABD ve koalisyona ait Irak'taki üslere 50'den fazla, Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoylara ise 90'dan fazla saldırı düzenlediğini hatırlattı. ABD'li komutan, "İran, Irak'ı ABD'ye karşı bir vekalet savaşı alanı olarak kullanmaktadır." diye konuştu.

İran'ın ABD politikalarına verilen bölgesel ve uluslararası desteğin altını oymak için açık ve gizli birçok alanda saldırganlık gösterdiğini belirten McKenzie, ABD'nin İran'a karşı caydırıcılığını ise "tartışmaya açık" olarak niteledi.

ORDU ASKERİ VARLIĞIN DEVAMINI İSTİYOR

ABD'nin İran'a karşı "maksimum baskı" politikasının sadece ekonomik ve diplomatik olduğunu belirten McKenzie, bu politikanın askeri boyutunun da olması gerektiğine işaret etti.

Trump'ın Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e indirme kararını uygulayacaklarını ifade eden McKenzie, aynı zamanda DEAŞ'ın halen Irak'ta faaliyet gösterdiğini ve Irak'ın ABD ile ortaklığını sürdürmek istediğini vurguladı.

Petrol

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement