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Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı

Ermeni Savunma Bakanlığı Askeri Gözetim Servisi Başkanı General Movses Hakobyan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Dünya / 19 Kasım 2020 Perşembe 12:00
Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı

Ermenistan'da bir istifa daha. Ermeni Savunma Bakanlığı Askeri Gözetim Servisi Başkanı General Movses Hakobyan'ın istifa ettiği bildirildi.

'Telegraf.com'da yer alan habere göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Gözetim Servisi Başkanı General Movses Hakobyan istifa dilekçesi yazdı.

General Hakobyan, istifa nedenini daha sonra açıklayacağını söyledi.

Son günlerde Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan da görevini bıraktığını açıklamıştı.

Dağlık Karabağ ile ilgili Azerbaycan ile yürütülen barış görüşmeleri konusunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüş ayrılığına düşen Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da istifa etmişti.

9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 10 Kasım Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'da tam ateşkese ilişkin bir antlaşma imzalamıştı.

ErmenistanAzerbaycan

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