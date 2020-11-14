Fahrettin Altun'dan Ahmet Kekeç paylaşımı

Gazeteci Ahmet Kekeç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Kekeç'in hayatını kaybettiğini oğlu Mehmet Hakan Kekeç sosyal medya hesabından açıkladı.
"DİMDİK DURDU"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız" dedi.