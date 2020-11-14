Fahrettin Altun'dan Ahmet Kekeç paylaşımı

"DİMDİK DURDU"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız" dedi.