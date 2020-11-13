Gülistan Doku'nun ablasından çarpıcı iddia!

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkincisi Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. Tunceli dahil bir çok ilden AFAD ekiplerinin katıldığı çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken çalışmaları takip eden Kayıp Gülistan'ın Ablası Aygül Doku, dosyaya giren HTS kayıtlarına göre, kardeşinin eski erkek arkadaşı Zainal Abarakov'un ifadesinde söylediğinin aksine olay günü evde olmadığını iddia etti.



Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 15 Ekim'de yeniden başlanmıştı. Çalışmalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Tunceli ve farklı illerden gelen AFAD ekipleri katılmıştı. AFAD tarafından devam edilen arama çalışmaları kapsamında 17 kilometrelik Uzunçayır Baraj Gölü'nde 163 saatlik dalış gerçekleştirildi.



Çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilemezken Abla Aygül Doku, 314 günden bu yana kardeşinin bedenini beklediklerini söyledi.



"O SAATTE EVDE DEĞİL"



İki gün önce HTS kayıtlarının dosyaya girdiğini belirten Doku, "Bize kardeşimin kaybolduğu gün saat 18:00'da Zainal'ın evde olduğunu söylediler. Ama Zainal o saatte annesini arıyor. Bu ne demek oluyor, Zainal o saatte evde değil. Zainal dışarıdan annesini arıyor" dedi.



ANNEDEN MESAJ: SEN BU KIZA BİR ŞEY YAPMADIN DEĞİL Mİ?



Annesinin Zainal'a Gülistan'ın kaybolmasının ardından "Sen bu kıza bir şey yapmadın değil mi?" şeklinde mesaj attığını iddia eden Doku, "Bir anne oğlundan şüpheleniyor. Daha sonra Gülistan'ı 16:41'de köprüde gören iki kişi var. Bütün saatler aynı yere çıkıyor" diye konuştu.



Tunceli Eski Valisi Tuncay Sonel'in kardeşini bulacağı yönünde kendilerine söz verdiğini hatırlatan Aygül Doku, "Eski Vali Tuncay Sonel sürekli Gülistan'ın suda olduğunu söylüyordu. Dalgıçlar ne biliyor, onlar işini yapsın diyordu. Ben bugün başsavcıya da söyledim. Yetkililerle de görüşüyorum. Tuncay Vali bana söz verdi Gülistan'ın bedenini vereceğim diye. Yetkililer bana sana o sözü kim verdiyse ona sor diyorlar. Ben de Tuncay Vali'ye soruyorum, bana Gülistan'ın bedenini verecektiniz. Dalgıçlar işini bilmiyor, işini yapsın diyordu. Peki, o zaman Gülistan'ın bedeni nerede? Yada biz artık ne yapacağız?. Dalgıçlar biz kademe kademe, parsel parsel arıyoruz olsa buluruz diyorlar. Sadece şu anda bir haftalık bir çalışma kalmış. Bütün Munzur ROW cihazlarıyla tarandı" şeklinde konuştu.



Sudaki arama çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Aygül Doku, bir hafta daha devam edecek taramayla hazırlanacak raporla süreci devam ettireceklerini kaydetti.



