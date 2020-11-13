CHP'li belediyenin PKK paçavralı park rezaleti ile ilgili flaş gelişme

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki PKK paçavralı park düzenlemesi için harekete geçti. Valilik yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M.'nin görevden alındığını duyurdu.



Valilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır.