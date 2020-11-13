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Başkan Erdoğan'dan Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreninde konuştu.

Siyaset / 13 Kasım 2020 Cuma 12:03
Başkan Erdoğan'dan Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalar

Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan 'Sizler, bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandolar olarak düşmanın ve teröristin korkusu; milletimiz ve dostlarımızın güven kaynağısınız' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşımaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her unsuru, her askeri kazanılan zaferin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden; dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır.

Sizler, bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandolar olarak düşmanın ve teröristin korkusu; milletimiz ve dostlarımızın güven kaynağısınız. Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor. Her kim milletimizin beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır.

Recep Tayyip Erdoğan

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