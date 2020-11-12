USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,19 - 9,20

Koronavirüs sonrası belirsizlik azalıyor!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'de başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşının belirsizlikleri azalttığını söyledi.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 23:15
Koronavirüs sonrası belirsizlik azalıyor!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'de başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşının belirsizlikleri azalttığını söyledi.

Lagarde, video konferans yöntemiyle yapılan ECB Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda konuştu. Kovid-19 salgının yayılmaya başlamasıyla ciddi belirsizlikler yaşandığını anımsatan Christine Lagarde, "Şimdi birçok cephede açık biçimde daha az belirsizlik görüyoruz." dedi.

Lagarde, ABD'de seçimlerin yapılmış olmasının bazı belirsizlikleri ortadan kaldırdığına dikkati çekerek, "Yüzde 90 oranında etkili bir aşının duyurulması ve bunun 2021'in başlarında onaylanma ihtimali belirsizlikleri azaltıyor." diye konuştu. Aşı konusunda "aşırı coşkuya kapılmamak" gerektiğini ifade eden Christine Lagarde, aşının dağıtımı, üretimi ve 2021'de sürü bağışıklığı sağlayacak kişi sayısını yakalama konularında sorunlar yaşanabileceğini anlattı.

Lagarde, salgın sürecinde uygulanan parasal ve mali politikaların kalıcı hasara engel olmayı amaçladığını belirterek, ekonomilerin devamlılığı için uygun finansman koşulları sağlamanın kritik olduğunu, Avro Bölgesi'nde salgın bitene kadar finansman maliyetlerini son derece elverişli tutacaklarını vurguladı.

Salgın nedeniyle gençlerin ve kadınların daha fazla zorluk yaşadığına işaret eden Christine Lagarde, bu grupların daha yüksek oranda işsiz kaldıklarını anlattı. Lagarde, İngiltere ve AB arasındaki Brexit sürecinin ilerlemesinin endişeyi hafiflettiğini, ancak bu konuda bütün belirsizliklerin ortadan kalkmadığını ifade etti.

Christine Lagarde, dijital avro çıkartılması ile ilgili, "Dijital avronun nakit avro yerine geçmeyeceğine, ona katkı sağlayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu. Dijital avro konusunu incelmeye devam ettiklerini belirten Lagarde, ocak ayı ortasında bu konuyla ilgili karar alabileceklerini de söyledi.

İngiltere

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı