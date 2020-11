Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi'nde ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' fidan dikim programında konuştu.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



'ELEŞTİRENLER PKK'LI TERÖRİSTLERİN YAKTIĞI ORMANLARDAN HİÇ BAHSETMİYOR'



'Toprakla buluşturduğumuz fidanların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.



11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmiştik.



Evlatlarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için 11 milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk.



11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk.



Her hayırlı işi karalamayı prensip edinen bir güruh meselenin önüne ardına bakmadan bu konuda da yersiz eleştiri oklarını bizlere yöneltti.



Gezi olaylarında sokakları yakanlar, esnafın mallarını yağmalayanlar fidan dikimimizi kötüleme yarışına girdi.



Eleştirenler dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor.



Bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyorlar.



Destek vermek yerine çıktılar 'Kasım ayında fidan mı dikilir' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar.







'YİNE ÇUVALLADILAR'



İşin uzmanları tarafından cehaletle yüzlerine vurulunca da '11 milyonun 9 milyonu kurur' diyerek suç bastırmaya çalıştılar.



Bunda da yine çuvalladılar. Birkaç aya kurur dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahcup etti.



Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor.



Geleceğe nefes sloganıyla çıktığımız yolda dünyaya nefes olarak yürütüyoruz bu işi.



YENİ PROJEYİ AÇIKLADI '12 MİLYON ÇOCUĞA DAĞITILACAK'



Bu yıl 30'a yakın ülke destek veriyor.



4 kardeş ülkeyle fidan dikimi gerçekleştireceğiz.



Biz tabiatla kardeş, ağaçla, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir milletiz.



Ağaca bitkiye, hayvanata değer veren onların hukukuna saygı gösteren güzel bir geleneğe sahibiz.



Tabiatı hoyratça yok etmek, sebepsizce ağaca, denize, toprağa zarar vermek Rabbimizin emanetine hıyanet etmektir.



Toprak olmazsa bu dünyada yaşayacak yer bulamayacağımız gibi, öteki aleme göçtüğümüzde de yatacak yerimiz olmayacaktır.



Toprağa her bakımdan hak ettiği değeri vermek zorundayız.



Yeni bir proje başlatıyoruz. 'Tohum ver, fidana dönüşsün' adını verdiğimiz projeyle her yıl 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız.



Türkiye çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 18 yılda yaşamıştır.



Ormancılık alanında yaptığımız çalışmalar OECD ve BM'nin d e dikkatini çekmiştir.



Dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olmuştur.



2002'de 20.8 milyon hektar olan orman varlığımızı 1.9 milyon hektar artırdık.



Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık.



Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.



Orman yangınlarıyla mücadelede son teknolojileri kullanıyoruz.



7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetliyor, çıkan yangınlara en kısa sürede müdahale ediyoruz.



Yangına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz.



5000 köye 5000 gelir getirici orman projesi kapsamında bu güne kadar 5400 gelir getirici köy ormanı tesis ettik.







136 adet şehir ormanı kurduk.



Mesire yerlerimizin sayısını da 1421 adede çıkardık.



2002'de 33 olan milli park sayısını 45'e çıkarıp, alan olarak da 9700 hektara yükselttik.



Sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz.



Bundan sonraki süreçte Karabağ artık Azeri kardeşlerimizin döndüğü toprak olacaktır.