CHP'li Adalar Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
CHP'li Adalar Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 kişi gözaltına alındı.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar bir yenisi daha eklendi.
Adalar Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 ilde operasyon düzenlendi.
47 İSİMDEN 41'İ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Aralarında Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.