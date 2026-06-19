CHP'li Adalar Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar bir yenisi daha eklendi.Adalar Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 ilde operasyon düzenlendi.Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.Aralarında Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.