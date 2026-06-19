Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Duyurdu! 31 Temmuz'a Kadar Ücretsiz Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy hattını hizmete aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, açılışını gerçekleştireceği Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu.Hattın Halkalı istasyonundan Kayaşehir istasyonuna kadar gazetecilerle yolculuk yapan Erdoğan, burada gazetecilere açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın 110 kilometre hıza ulaştığını, kaç istasyon geçildiğinin farkına bile varılmadığını belirterek, 'Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan metro hattındaki incelemelerinin ardından açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:39 ilçesiyle tüm İstanbul'u yürekten selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Halkalı - Arnavutköy metrosunun tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza, sinyalizasyonu geliştiren ASELSAN'a, TÜBİTAK'a, işçisinden mühendisine teşekkür ediyorum.Ne demişti Fatih Sultan Mehmet, hüner bir şehir inşa etmektir. Biz de meftun ve maşuku olduğumuz İstanbul'umuzu hakkettiği hizmet standardı ile buluşturmak Sultan Fatih'in şehrine, yine Sultan Fatih'in tavsiyelerini kendimize rehber kılarak aşkla hizmet ediyoruz. Ne demişti o büyük sultan? 'Hüner, bir şehir bünyad etmektir; reaya, kalbin abad etmektir.' İşte biz de meftunu ve maşuku olduğumuz güzel İstanbul'umuzu mamur etmek, ihya ve inşa etmek, İstanbul halkını hak ettiği hizmet standardıyla buluşturmak için gece gündüz koşturuyoruz.16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'ni iki ayrı koldan hayata geçirdik. 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik.Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Daha önce hizmete açtığımız bu 47 kilometrelik kesimde İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız hızlı tren hattı, Kağıthane istasyonunda Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı, Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağladık. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimindeki Arnavutköy, Hastane ve Taşoluk istasyonlarını da bu sisteme dahil ettik.Böylece başta bu hatlar üzerinde yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık. Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz.Halkalı-Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy kesimi; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir.Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edilmiştir. Kayaşehir istasyonunda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir metrosu ile, Olimpiyatköy istasyonunda ise Ataköy-İkitelli-Olimpiyat metrosu ile entegrasyon sağlandı. Halkalı Stadı istasyonunda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu ile bağlantı kuruldu. Halkalı istasyonunda da yüksek hızlı tren hatları, Marmaray, Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı metrosu ile tam entegrasyon gerçekleştirildi. Yani milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.Açılışını yaptığımız yeni hat sayesinde seyahat sürelerini de ciddi manada azaltıyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz.Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken, Başakşehir-Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon euroyu bulmasını bekliyoruz. Bunların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.4,5 km uzunluğundaki Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı metro hattı inşası sürüyor. 6,3 km'lik Yavuztürk, Ümraniye Spor Tesisi hattının yapımı sürüyor. Ulaştırma Bakanlığı'nca İstanbul'da inşa edilen hatların uzunluğu 191 kilometreye çıkacak.İstanbul'un beceriksiz siyasetçileri elindeki trafiği rahatlatacağız.Milletin kaynakları para kuleleri, baklava kutuları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete ve yatırıma harcandıkça İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak.İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul'u hakkettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz.Pazartesi başkentimize stratejik önemi yüksek bir eser kazandırdık. 1933 yılında yapılan Ankara Havalimanı'nı ihya ettik. Devlet Konukevi ile 3 bin metrelik pist uzunluğu ile, 44 uçaklık park kapasitesi ile Ankara gurur verici bir esere kavuşma oldu.7-8 Temmuz'da aralarında ABD Başkanı Trump'ın da olduğu liderleri NATO Zirvesi'nde ağırlayacağız. Öncesinde NATO Parlamenterler Zirvesi İstanbul'da yapılacak. 2026 Türkiye için bir zirveler yılı olacak.Türkiye çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda tribünlere oynamadık gönüller kazanmanın derdinde olduk. Dış politikada bize ders vermeye sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim, liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Mesela koltuk kapmaca oynayın. Becerebiliyorsanız şaibesiz kurultay yapmayı başarın. Kusura bakmayın ama bu işten size ekmek çıkmaz.Yeni entegrasyon sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahında seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'te 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'de 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'de 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'da 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahında da 48 dakikaya düşecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını ifade etti.