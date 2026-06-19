YKS Maratonu Başlıyor! Üniversite Hayali İçin İlk Oturum TYT

Milyonlarca gencin heyecanla beklediği üniversite sınavları için beklenen tarih geldi. ÖSYM sınav takvimine göre ilk aşamada birinci oturum yarın saat 10.15'te başlayacak. 2 milyon 425 bin 560 aday sınav için başvuru yaptı.YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1 milyon 628 bin 200 aday katılacak.Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak.Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.