KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ DÜZENLEMESİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI! SİNEMADA YÜZDE 70 İNDİRİM

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelik değişikliğiyle sinema salonlarında uygulanacak indirimli bilet türlerine 'film özel bileti' uygulaması eklendi. Düzenleme sayesinde film yapımcıları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler kapsamında belirli yapımlar için özel fiyatlandırma uygulanabilecek.Yeni uygulama kapsamında, belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayacak şekilde indirim uygulanarak sabit fiyatlı bilet satışı yapılabilecek.Film özel biletlerinde uygulanacak indirim oranları ve sabit fiyatlar, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenecek.Yönetmelik değişikliği mevcut indirim uygulamalarını etkilemeyecek.Öğrenciler, halk günü uygulamalarından yararlanan izleyiciler, belirli yaş gruplarındaki kişiler ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde, ayrıca sabah seanslarında tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanmaya devam edecek.Engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sunulan indirimli biletlerde ise mevcut uygulama kapsamında yüzde 50'ye kadar indirim yapılabilecek.Düzenleme kapsamında film özel biletlerine ilişkin bilgilerin Bakanlığa iletilmesi zorunlu hale getirildi.Söz konusu bilgiler, sinema salonu işletmeci dernekleri ile yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği altyapılar üzerinden paylaşılacak. Film özel bileti uygulaması ve diğer indirimli bilet uygulamaları, sisteme dahil olan sinema salonlarında Türkiye genelinde geçerli olacak.Türkiye genelindeki sinema salonlarında uygulanan 'Her Çarşamba Sinema Günü' kampanyası da sürüyor.Kampanya kapsamında katılımcı sinema salonlarında biletler 140 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, uygulama özellikle öğrenciler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.