Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a Uyarı! 'Türkiye'ye İhtiyacımız Var'

Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma programına katılmasını engellemeye çalışan Yunanistan'a AB'den uyarı geldi.Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea'ya röportaj veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, özellikle savunma alanında Türkiye ile iş birliği yapmanın önemli olduğunu belirtti.Kallas, AB'nin 150 milyar euroluk savunma programı SAFE'e Türkiye'nin katılımını engellemeye çalışan Yunanistan için uyarı niteliğindeki sözlerine şöyle devam etti:“Türkiye ile elimizden geldiğince iş birliği yapmayı öneriyoruz. Savunmada Türkiye'nin SAFE'ye katılmaması nedeniyle mevcut üye devletler Türkiye ile daha yakın iş birliği için çaba gösteriyor çünkü çoğunluğu Türkiye ile birlikte NATO'da yer alıyor ve Türkiye de orada önemli bir rol oynuyor.”Yunan gazetesinin Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tehdit ettiği yönündeki kışkırtıcı sorusuna ise Kallas, Avrupa'nın özellikle savunma alanında Türkiye ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu söyleyerek yanıt verdi.Kallas, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki önemine vurgu yaptı.