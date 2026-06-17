Starbucks'ta Kampanya Krizi! CEO'su Kovuldu, Tüm Şubeleri Kapatılacak

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Güney Kore'deki pazarlama stratejisinde büyük bir hata yaptı.'Tank günü' ifadesini kullanan şirket, ardından yaşadığı itibar kaybını telafi etmeye çalışıyor.The Guardian'ın haberine göre ülkenin yakın tarihindeki en kanlı demokrasi katliamlarından birini hafife alan reklam kampanyası, ülkede büyük tepkilere neden olmuştu.Büyük krizi tetikleyen olay, Starbucks Kore'nin yeni 'Tank' serisi termos ve kupaları için 18 Mayıs'ta indirim kampanyası başlatmasıyla yaşandı.Kampanya için seçilen 18 Mayıs tarihi, Güney Kore'deki askeri diktatör Chun Doo-hwan'a karşı yapılan protestolarda yüzlerce sivilin öldürüldüğü 1980 Gwangju Katliamı'nın yıl dönümüne denk geldi.Gelişmenin ardından kampanya birkaç saat içinde apar topar yayından kaldırıldı ve Starbucks Kore CEO'su aynı gün görevden alındı.Yaşanan itibar krizinin ardından Starbucks, radikal bir adım atarak ülke genelindeki 2 binden fazla mağazasını aynı anda kapatacağını duyurdu.Veri analiz firması IGAWorks'ün paylaştığı raporlara göre, 22 Haziran günü saat 15.00'te kepenk indirecek olan mağazalardaki personel, modern Kore tarihi dersleri ve 'sosyal duyarlılık' eğitimine tabi tutulacak.Yarım günlük kapatma kararının şirkete maliyetinin ise yaklaşık 2,1 milyar won (1,4 milyon dolar) olacağı tahmin ediliyor.