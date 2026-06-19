Akaryakıta Dördüncü İndirim Pompaya Yansıdı! İşte Tabeladaki Yeni Rakamlar
Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından bu hafta salı gününden itibaren motorine art arda üç kez indirim geldi.
Motorinde hafta içi peş peşe gelen indirimlerin ardından bu kez de benzin için indirim haberi geldi.
Benzinin litre fiyatına 96 kuruşluk indirim yansıtıldı.
Haftanın dördüncü ve son indiriminden sonra tabeladaki fiyatlar dün gece yarısından itibaren değişti.
İşte 19 Haziran 2026 Cuma itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.19 TL
Motorin litre fiyatı: 64.45 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.03 TL
Motorin litre fiyatı: 64.29 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.14 TL
Motorin litre fiyatı: 65.55 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.42 TL
Motorin litre fiyatı: 65.82 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL
BU HAFTA ÜÇ İNDİRİM DAHA YAPILMIŞTI!
16 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 1.22 TL indirim yapıldı.
17 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 0.42 TL indirim yapıldı.
18 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 0.46 TL indirim yapıldı.