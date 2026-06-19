Akaryakıta Dördüncü İndirim Pompaya Yansıdı! İşte Tabeladaki Yeni Rakamlar

Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından bu hafta salı gününden itibaren motorine art arda üç kez indirim geldi.

Motorinde hafta içi peş peşe gelen indirimlerin ardından bu kez de benzin için indirim haberi geldi.Benzinin litre fiyatına 96 kuruşluk indirim yansıtıldı.Haftanın dördüncü ve son indiriminden sonra tabeladaki fiyatlar dün gece yarısından itibaren değişti.İşte 19 Haziran 2026 Cuma itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 62.19 TLMotorin litre fiyatı: 64.45 TLLPG litre fiyatı: 31.99 TLİSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARIBenzin litre fiyatı: 62.03 TLMotorin litre fiyatı: 64.29 TLLPG litre fiyatı: 31.39 TLBenzin litre fiyatı: 63.14 TLMotorin litre fiyatı: 65.55 TLLPG litre fiyatı: 31.97 TLBenzin litre fiyatı: 63.42 TLMotorin litre fiyatı: 65.82 TLLPG litre fiyatı: 31.79 TL16 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 1.22 TL indirim yapıldı.17 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 0.42 TL indirim yapıldı.18 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 0.46 TL indirim yapıldı.