Uluslararası şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı! İzmir'deki polis katili Marsilya'daki çete operasyonunda yakalandı

Türkiye'den AB'ye uzanan sahte silah kaçakçılığı rotasına yönelik operasyon, Haziran 2025'te İsviçre'den Fransa'ya seyahat eden lüks bir otomobilin içinde gizlenmiş iki sahte tabancanın ele geçirilmesiyle başladı. Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir silah kaçakçılığı şebekesinin varlığı bilgisine ulaşan Marsilya'daki Uzmanlaşmış Bölgelerarası Yargı Birimi, çeteyi geçtiğimiz yıl teknik ve fiziki takibe aldı.Çetenin liderinin Cem Erdem olduğunu belirleyen ekipler 9 Haziran günü operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Cem Erdem ve 9 şüpheli yakalandı.Şebekenin Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa hattında suç örgütlerine binlerce silah temin ettiği belirlenirken, yapılan aramalarda ele geçirilen üç tabanca, mühimmat, 31 bin euro para ve tahmini değeri 1 milyon 475 bin euro olan saat ve otomobillere el konuldu.Marsilya savcılığına çıkarılan Erdem ve 9 Türk vatandaşı haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Erdem ve çete üyesi olduğu iddia edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cem Erdem'in ismi 20 Kasım 2016'da İzmir Karşıyaka ilçesinde bir barda "istek şarkı" yüzünden çıkan ve biri polis 4 kişinin öldüğü kavgaya karışmıştı.Olayda bar sahibi Günay Kılıç, müşteri Sinem Alptuğ, Halil Kaya ve polis memuru Mustafa İnal hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu tutuklanmıştı.Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cem Erdem'e 'haksız tahrik altında insan öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay, 'ruhsatsız silah veya mermi bulundurma' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti.11