CHP'li Nazilli Belediyesi'ndeki 'Taciz söylentilerinin Başkan Tetik tarfından üzeri örtülerek hasıraltı edildi' iddiaları gündeme bomba gibi düştü!

Nazilli Belediyesinde görev yapan bir kadın personelin, belediyede üst düzey görev yapan amiri tarafından sözlü tacize uğradığı iddiasıyla yaptığı sözlü şikayetin Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tarafından işleme alınmadığı ve iddiaların üzerini örterek hasır altı yaptığı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.İddiaya göre Belediyede üst düzey bir yöneticinin, kurumda çalışan ve kendisinden 38 yaş küçük olan kadın personeli sağlık sorunlarını bahane ederek sık sık makam odasına çağırdığı ve bu olayın da belediyede çalışan diğer memurların dikkatini çektiği öğrenildi.“SANA BAKMAKTAN GÖZLERİMİ ALAMIYORUM”MESAJINazilli Belediyesinde yaşandığı ileri sürülen bu skandal iddiayla beraber söz konusu yöneticinin bununla da yetinmeyip kadın personele “Sana bakmaktan gözlerimi alamıyorum” şeklinde telefon mesajı gönderdiği, bardağı taşıran bu son damla olurken , kadın personelin taciz olayını Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'e ağlayarak anlattığı ileri sürüldü.Yaşanan bu olaylardan rahatsızlık duyan kadın personelin. Başkanın makamına çıkarak ”Başkanım böyle bir şey olabilir mi babam yaşında bir adam bu konuyu halledin” diyerek şikayet etmesi üzerine Tetik'in ise “ bu olayı dillendirme ben halledeceğim” dediği iddia edildi.BAŞKAN DAHA ÖNCE 'ŞEFFAFLIK' VURGUSU YAPMIŞTIDaha önce ilçede gündeme gelen usulsüzlük, rüşvet ve ses kaydı iddialarına karşı makamında doğrudan basın toplantısı düzenleyerek Belediye yönetiminde “Şeffaflık” vurgusu yapan Tetik'in bu konuda üç maymunu oynaması ise tepkilere neden oldu.İDARİ SORUŞTURMA DA YOK!4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve TCK Hükümleri uyarınca, Kamu Kurumlarındaki her türlü taciz ve suistimal iddiasının ivedilikle idari incelemeye tabi tutulması ve gerekirse adli makamlara bildirilerek müfettiş istenmesi yasal bir zorunluluk olmasına rağmen Belediye Başkanı Tetik'in herhangi bir işlem yapmaması ise şaşkınlıkla karşılandı.RESMİ BİR ŞİKAYET YA DA SUÇ DUYURUSU BULUNMUYORÖte yandan,Söz konusu taciz olayının herhangi bir adli, idari veya resmi şikayet kaydına dayanmadığı belirlendi. Konuya ilişkin adli makamlara yansıyan bir soruşturma bulunmazken, iddiaların somut delillerden yoksun, dezenformasyon nitelikli fısıltı iddiaları olduğu öğrenildi.Edinilen diğer bilgilere göre de, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ya da emniyet birimlerine söz konusu iddiayı destekleyecek mahiyette yapılmış herhangi bir suç duyurusunun veya resmi mağdur beyanının da bulunmadığı da gelen haberler arasında.