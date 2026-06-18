CHP’nin Kalesinde TÜGVA Rüzgarı! Bodrum’da Tarihi Kalabalık

CHP’nin kalesi olarak bilinen Bodrum’da ezberleri bozan tarihi bir buluşmaya imza atan TÜGVA, adeta gövde gösterisi yaptı. Muğla’nın dört bir yanından gelen 3 bin gencin salonu hıncahınç doldurduğu dev organizasyon, bölgede uzun süredir görülmemiş bir coşku ve yoğunluğa sahne oldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), sol muhalefetin ve CHP'nin kalesi olarak bilinen Muğla Bodrum'da ezberleri bozan, muhteşem bir organizasyona imza attı. Bodrum'da adeta ve coşku seli yaşandı. TÜGVA Yaz Okulları büyük buluşması Bodrum'u salladı.CHP'nin kalesi olarak bilinen Bodrum, bu kez milli ve manevi değerlerine bağlı binlerce gencin ayak sesleriyle yankılandı. Yaz boyunca hem kendilerini geliştiren hem de kültürel değerlerine sahip çıkan Muğlalı gençler, muazzam bir gövde gösterisi yaptı.Ezber bozan programa katılım beklentilerin katbekat üzerine çıktı. Yaklaşık 3 bin Muğlalı gencin hıncahınç doldurduğu salon ve meydanlar, bölgede uzun süredir görülmemiş bir yoğunluğa ve heyecana sahne oldu.